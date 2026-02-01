Grand Loto du Carnaval Riaillé
Grand Loto du Carnaval Riaillé samedi 28 février 2026.
Grand Loto du Carnaval
Salle Riante Vallée Riaillé Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’ASCED Riaillé Handball vous convie à son grand loto du carnaval le samedi 28 février 2026 à la salle de la Riante Vallée.
Ouverture des portes à 18h.
Buvette et restauration sucrée et salée sur place.
Tarif unique 2€ la carte.
+ de 2 700€ de lots à gagner.
1er prix 800€ en bon d’achat.
Une carte offerte pour les personnes déguisées (déguisement complet).
Réservation conseillée. .
Salle Riante Vallée Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASCED Riaillé Handball invites you to its carnival lotto on Saturday February 28, 2026 at the Salle de la Riante Vallée.
L’événement Grand Loto du Carnaval Riaillé a été mis à jour le 2026-02-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis