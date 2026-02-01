Grand Loto du Carnaval Riaillé

Grand Loto du Carnaval

L’ASCED Riaillé Handball vous convie à son grand loto du carnaval le samedi 28 février 2026 à la salle de la Riante Vallée.

Ouverture des portes à 18h.

Buvette et restauration sucrée et salée sur place.

Tarif unique 2€ la carte.

+ de 2 700€ de lots à gagner.

1er prix 800€ en bon d’achat.

Une carte offerte pour les personnes déguisées (déguisement complet).

Réservation conseillée. .

Salle Riante Vallée Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 12 36 31

ASCED Riaillé Handball invites you to its carnival lotto on Saturday February 28, 2026 at the Salle de la Riante Vallée.

