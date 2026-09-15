Grand loto du club de l’amitié Salle des congrés du Châtelard Saint-Junien
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des congrés du Châtelard · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Grand loto du club de l’amitié
Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Envie de passer une après-midi chaleureuse et divertissante ? Le Club de l’Amitié de Saint-Junien vous invite à son grand loto ! Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance et partager un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins. De nombreux lots sont à gagner, de quoi repartir les bras chargés et le sourire aux lèvres ! C’est l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de profiter d’une après-midi simple et joyeuse, placée sous le signe de la bonne humeur.
Les tables se remplissent vite, alors n’attendez pas pour réserver votre place. Que vous soyez joueur aguerri ou amateur de moments conviviaux, ce loto est fait pour vous. Réservations uniquement par SMS. Préparez vos cartons, la chance pourrait bien être de votre côté ! .
Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73
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English : Grand loto du club de l’amitié
L’événement Grand loto du club de l’amitié Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin
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