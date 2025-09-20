Grand Loto du Club d’Ornithologie de Vieux Thann Vieux-Thann

Grand Loto du Club d’Ornithologie de Vieux Thann Vieux-Thann samedi 20 septembre 2025.

Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

Loto avec gros lot de 900€ et nombreux autres lots. Petite restauration sur place. Sans réservation.

Le grand loto du Club d’Ornithologie revient avec un gros lot de 900¿€ ! De nombreux lots à gagner. Petite restauration sur place. Aucune réservation possible. .

Rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est club.covt@gmail.com

English :

Lotto with 900? jackpot and many other prizes. Snacks on site. No reservation required.

German :

Lotto mit einem Hauptpreis von 900? und vielen anderen Preisen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Keine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Lotto con un primo premio di 900 euro e molti altri premi. Disponibile un leggero rinfresco. Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Lotería con un gran premio de 900? y muchos otros premios. Refrescos ligeros disponibles. No es necesario reservar.

L’événement Grand Loto du Club d’Ornithologie de Vieux Thann Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay