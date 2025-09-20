Grand Loto du Club d’Ornithologie de Vieux Thann Vieux-Thann
Rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
Loto avec gros lot de 900€ et nombreux autres lots. Petite restauration sur place. Sans réservation.
Rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est club.covt@gmail.com
English :
Lotto with 900? jackpot and many other prizes. Snacks on site. No reservation required.
German :
Lotto mit einem Hauptpreis von 900? und vielen anderen Preisen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Keine Reservierung erforderlich.
Italiano :
Lotto con un primo premio di 900 euro e molti altri premi. Disponibile un leggero rinfresco. Non è necessaria la prenotazione.
Espanol :
Lotería con un gran premio de 900? y muchos otros premios. Refrescos ligeros disponibles. No es necesario reservar.
