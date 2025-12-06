Grand loto du club les Heures d’argent Salle des fêtes Bourgougnague

Grand loto du club les Heures d’argent

Salle des fêtes Place de la mairie Bourgougnague Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez vous amuser au Grand Loto tenu par l’association Les Heures d’Argent. De nombreux lots sont à gagner. Et pour encore plus de chance, tirages de bourriches.

Salle des fêtes Place de la mairie Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 48 18 99

English : Grand loto du club les Heures d’argent

Come and enjoy the Grand Loto held by the association Les Heures d’Argent. Lots of prizes to be won. And for even more luck, there’s a prize draw.

