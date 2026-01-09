Grand Loto du Club Soleil d’Automne

Salle des fêtes et salle du club Lougratte Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Grand Loto avec de nombreux lots.

Tombola, buffet et buvette.

Salle des fêtes et salle du club Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99

English : Grand Loto du Club Soleil d’Automne

Grand Loto with lots of prizes.

Tombola, buffet and refreshment bar.

L'événement Grand Loto du Club Soleil d'Automne Lougratte a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Bastides