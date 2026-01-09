Grand Loto du Club Soleil d’Automne Lougratte
Grand Loto du Club Soleil d’Automne Lougratte dimanche 10 mai 2026.
Grand Loto du Club Soleil d’Automne
Salle des fêtes et salle du club Lougratte Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Grand Loto avec de nombreux lots.
Tombola, buffet et buvette.
Salle des fêtes et salle du club Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 86 99
English : Grand Loto du Club Soleil d’Automne
Grand Loto with lots of prizes.
Tombola, buffet and refreshment bar.
L’événement Grand Loto du Club Soleil d’Automne Lougratte a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur de Bastides