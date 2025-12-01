Grand Loto du Comité des Fêtes de La Ciotat Salle Paul Eluard La Ciotat
Grand Loto du Comité des Fêtes de La Ciotat
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 14h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 14:00:00
2025-12-14
Le comité des Fêtes de La Ciotat, vous propose son Grand Loto, n’hésitez pas à venir nombreux pour un moment convival et chalereux avec une chance de remporter le gros lot.
Au Grand Loto du Comité des Fêtes de La Ciotat, de nombreux lots sont à gagner tel qu’un voyage de 8 jours à Djerba pour 2, une télé de 165cm (65 pouces) et de nombreux autres lots de valeurs. Un Bingo Loto vous sera proposé durant l’entracte avec un week-end pour 2 à gagner. De quoi vous hydrater et vous restaurer seront disponible à la vente sur place. .
Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 97 96 80 comitefeteslaciotat@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de La Ciotat (La Ciotat Festival Committee) invites you to its Grand Loto. Don’t hesitate to come and join us for a convivial, warm-hearted evening with a chance of winning the grand prize.
L'événement Grand Loto du Comité des Fêtes de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2025-12-08