Grand LOTO du COSM Basket Marcilly-en-Villette

Grand LOTO du COSM Basket !

17 janvier 2026

Début à 20h — Ouverture des portes à 18h30

Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette

Préparez vos cartons et votre chance… de très beaux lots sont à gagner !

Réservations au 06 83 12 70 34

À gagner parmi les lots

Vélo électrique 28’’

TV Philips 4K LED 139 cm

Aspirateur/laveur iRobot

Salon de jardin & brasero

Nettoyeur HP KARCHER K3

… et plein de gourmandises et de surprises (jambon, appareil à raclette, coffret bière, bons d’achats, etc.)

Partie spéciale PlayStation 5

Partie américaine

BINGO Ninja Air Fryer, Ninja Creami

Parties enfants

Buvette & restauration sur place

Réservations au 06 83 12 70 34 (jusqu’au 15/01/26 Attention, seulement 280 places disponibles !)

✉️ cosmbasket@gmail.com .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 83 12 70 34 cosmbasket@gmail.com

English :

? COSM Basket Grand LOTO ?

? January 17, 2026

? Starts at 8pm ? Doors open at 6:30pm

? Salle Chantaloup ? Marcilly-en-Villette

Get your boxes and your luck ready? there are some great prizes to be won!

For bookings call 06 83 12 70 34

