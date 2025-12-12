Grand LOTO du COSM Basket Marcilly-en-Villette
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Grand LOTO du COSM Basket !
17 janvier 2026
Début à 20h — Ouverture des portes à 18h30
Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette
Préparez vos cartons et votre chance… de très beaux lots sont à gagner !
Réservations au 06 83 12 70 34
À gagner parmi les lots
Vélo électrique 28’’
TV Philips 4K LED 139 cm
Aspirateur/laveur iRobot
Salon de jardin & brasero
Nettoyeur HP KARCHER K3
… et plein de gourmandises et de surprises (jambon, appareil à raclette, coffret bière, bons d’achats, etc.)
Partie spéciale PlayStation 5
Partie américaine
BINGO Ninja Air Fryer, Ninja Creami
Parties enfants
Buvette & restauration sur place
Réservations au 06 83 12 70 34 (jusqu’au 15/01/26 Attention, seulement 280 places disponibles !)
✉️ cosmbasket@gmail.com .
English :
? COSM Basket Grand LOTO ?
? January 17, 2026
? Starts at 8pm ? Doors open at 6:30pm
? Salle Chantaloup ? Marcilly-en-Villette
Get your boxes and your luck ready? there are some great prizes to be won!
For bookings call 06 83 12 70 34
