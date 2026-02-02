Grand Loto du FCBA La Teste-de-Buch
Grand Loto du FCBA La Teste-de-Buch vendredi 6 février 2026.
Grand Loto du FCBA
940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde
Début : 2026-02-06
2026-02-06
Gros lot FIAT TOPOLINO
Ouverture des portes 18h30
Lancement du loto 20h30
Plus de 25 000 € de lots 1 voiture à gagner
Loto avec et sans réservation
https://my.weezevent.com/grand-loto-du-fcba
Buvette et restauration sur place
Tarifs
– Planche de 12 cartons + jeux spéciaux 15 €
– Grille spéciale 5 €
– 3 grilles spéciales 10 € .
