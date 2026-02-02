Grand Loto du FCBA

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Gros lot FIAT TOPOLINO

Ouverture des portes 18h30

Lancement du loto 20h30

Plus de 25 000 € de lots 1 voiture à gagner

Loto avec et sans réservation

https://my.weezevent.com/grand-loto-du-fcba

Buvette et restauration sur place

Tarifs

– Planche de 12 cartons + jeux spéciaux 15 €

– Grille spéciale 5 €

– 3 grilles spéciales 10 € .

940 Avenue de l’Europe La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Loto du FCBA

L’événement Grand Loto du FCBA La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-01-30 par OT La Teste-de-Buch