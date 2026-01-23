Grand loto du Istres Provence Handball Complexe sportif le podium Istres

Grand loto du Istres Provence Handball

Dimanche 15 février 2026 à partir de 14h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Istres Provence Handball organise son grand loto annuel, un rendez-vous convivial et populaire, avec de très nombreux lots à gagner grâce à la générosité de nos partenaires.

Les gros lots à gagner

Un séjour à Disneyland Paris valeur 1 000 €

Une journée en catamaran valeur 800 €



Un vélo électrique valeur 1 000 €

Ces lots majeurs seront mis en jeu tout au long de l’après-midi, dans une ambiance familiale et festive.



De très nombreux autres lots

En plus des gros lots, des dizaines de lots partenaires et lots club seront à gagner



Bons cadeaux et prestations partenaires

Produits gourmands

Articles du Istres Provence Handball

Lots bien-être, loisirs et sorties

Et de nombreuses autres surprises



Buvette et restauration sur place .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Istres Provence Handball is hosting its annual grand bingo, a friendly and popular event featuring a wide range of prizes made possible thanks to the generosity of our partners.

L’événement Grand loto du Istres Provence Handball Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres