Grand loto du Istres Provence Handball Complexe sportif le podium Istres

Grand loto du Istres Provence Handball
Dimanche 15 février 2026 à partir de 14h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Le Istres Provence Handball organise son grand loto annuel, un rendez-vous convivial et populaire, avec de très nombreux lots à gagner grâce à la générosité de nos partenaires.
Les gros lots à gagner
Un séjour à Disneyland Paris valeur 1 000 €
Une journée en catamaran valeur 800 €
Un vélo électrique valeur 1 000 €
Ces lots majeurs seront mis en jeu tout au long de l’après-midi, dans une ambiance familiale et festive.
De très nombreux autres lots
En plus des gros lots, des dizaines de lots partenaires et lots club seront à gagner
Bons cadeaux et prestations partenaires
Produits gourmands
Articles du Istres Provence Handball
Lots bien-être, loisirs et sorties
Et de nombreuses autres surprises
Buvette et restauration sur place .
Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Istres Provence Handball is hosting its annual grand bingo, a friendly and popular event featuring a wide range of prizes made possible thanks to the generosity of our partners.
