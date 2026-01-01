Grand loto du Judo Club Saugain place du Breuil Saugues
Grand loto du Judo Club Saugain place du Breuil Saugues samedi 24 janvier 2026.
place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire
Début : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 13 78 42 judoclubsaugain@gmail.com
English :
Saugain Judo Club’s big lottery
L’événement Grand loto du Judo Club Saugain Saugues a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier