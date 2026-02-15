Grand Loto du Lions Club Casino Municipal Biarritz

Grand Loto du Lions Club Casino Municipal Biarritz samedi 21 février 2026.

Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Le Grand Loto Lions Club aura lieu le 21 février 2026 à 20h ( Salle des Ambassadeurs du Casino Municipale )
Au profit d’Alzheimer et de la jeunesse
7000€ de lots à gagner
+ Mini Bingo
Animé par Jean-Pierre Persillon   .

