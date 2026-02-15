Grand Loto du Lions Club Casino Municipal Biarritz

Grand Loto du Lions Club

Casino Municipal 1 Avenue Édouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Le Grand Loto Lions Club aura lieu le 21 février 2026 à 20h ( Salle des Ambassadeurs du Casino Municipale )

Au profit d’Alzheimer et de la jeunesse

7000€ de lots à gagner

+ Mini Bingo

Animé par Jean-Pierre Persillon .

