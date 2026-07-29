Informations pratiques

Huttenheim

Grand loto du Lions Club

rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Nombreux bons d’achats et de nombreux lots de valeur (ordinateur, trotinnette, électroménager, télé,…)

Tous les bénéfices sont reversés à des œuvres humanitaires.

Buvette et restauration sur place. .

rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66

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English :

L’événement Grand loto du Lions Club Huttenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried