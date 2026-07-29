AGENDA · Huttenheim
Grand loto du Lions Club Huttenheim
dimanche 11 octobre 2026 · Huttenheim
Informations pratiques
Huttenheim
Grand loto du Lions Club
rue de la forêt Huttenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Nombreux bons d’achats et de nombreux lots de valeur (ordinateur, trotinnette, électroménager, télé,…)
Tous les bénéfices sont reversés à des œuvres humanitaires.
Buvette et restauration sur place. .
rue de la forêt Huttenheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66
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English :
L’événement Grand loto du Lions Club Huttenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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