Grand loto du Lions Club Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Rendez-vous le dimanche 23 novembre à partir de 15h00 à l’Alpilium pour un grand loto.

Profitez d’une belle fin de journée à Saint-Rémy-de-Provence.



L’association des Lions Club vous invite à un Grand Loto à la salle de l’Alpilium. .

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lions13210@gmail.com

English :

See you on Sunday, 23rd November from 3pm at the Alpilium for a big bingo game.

German :

Treffpunkt ist am Sonntag, den 23. November, ab 15 Uhr im Alpilium zu einem großen Lottoabend.

Italiano :

Unisciti a noi domenica 23 novembre dalle 15.00 all’Alpilium per una grande lotteria.

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 23 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Alpilium para disfrutar de una gran lotería.

