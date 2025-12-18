Grand Loto du nouvel an place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois

Grand Loto du nouvel an

place des Lavandières Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

L’ASSG organise son grand loto avec de nombreux lots à gagner 2000€ de lots à gagnerDONT 1500€ en bons d’achat.

Mini bingo

Buvette, restauration sur place. .

23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 56 97 66

