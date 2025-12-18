Grand Loto du nouvel an place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois
Grand Loto du nouvel an place des Lavandières Saint-Sulpice-le-Guérétois dimanche 4 janvier 2026.
Grand Loto du nouvel an
place des Lavandières Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
L’ASSG organise son grand loto avec de nombreux lots à gagner 2000€ de lots à gagnerDONT 1500€ en bons d’achat.
Mini bingo
Buvette, restauration sur place. .
place des Lavandières Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 56 97 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand Loto du nouvel an
L’événement Grand Loto du nouvel an Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-12-16 par Creuse Tourisme