Grand Loto du pouvoir d’achat Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Grand Loto du pouvoir d’achat

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 40 EUR

Les cartons sont proposés au tarif de 10 € l’unité, 25 € les 3 ou 40 € les 5.

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08 14:00:00

2026-02-08

Venez participer au Grand Loto du Pouvoir d’Achat jusqu’à 5 000 € en bons d’achat à gagner !

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes kiwanis.montelimar.leteil@gmail.com

English :

Come and take part in the Grand Loto du Pouvoir d?Achat: up to ?5,000 in vouchers to be won!

