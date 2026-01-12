GRAND LOTO DU ROND POINT DE L’AMITIÉ Balaruc-le-Vieux
GRAND LOTO DU ROND POINT DE L’AMITIÉ Balaruc-le-Vieux samedi 14 février 2026.
GRAND LOTO DU ROND POINT DE L’AMITIÉ
Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le samedi 14 février à 15h, l’association LE ROND POINT DE L’AMITIEorganise un GRAND LOTO ouvert à tous.
Le samedi 14 février à 15h, l’association LE ROND POINT DE L’AMITIE organise un GRAND LOTO ouvert à tous. .
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 26 74 25 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday February 14 at 3pm, the association LE ROND POINT DE L’AMITIE is organizing a BIG LOTO open to all.
L’événement GRAND LOTO DU ROND POINT DE L’AMITIÉ Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-01-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE