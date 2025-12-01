Grand Loto du Roudelet Felibren Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

Grand Loto du Roudelet Felibren

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Pour débuter la nouvelle année le Roudelet organise un grand loto ouvert à tous, permettant de gagner de très beaux lots.

Venez partager un moment convivial et joyeux et tenter votre chance, avec le loto annuel du Roudelet Felibren.

Le centre culturel provençal perpétue les traditions dont celle-ci, qui n’est pas précisément provençale mais qui permet de réunir un public intergénérationnel, lors d’un moment festif. .

To start the new year the Roudelet organizes a big lottery open to all, allowing to win very beautiful prizes.

