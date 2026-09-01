Informations pratiques

Mouriès

Grand loto du terroir

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Venez tenter votre chance au grand loto du terroir à Mouriès !Familles

Organisé par le Club Taurin Mouriésen, en prélude à la 54e Fête des Olives Vertes qui aura lieu les 19 et 20 septembre.



Venez fêter la fin de l’été en passant un moment convivial en famille ou entre amis !

De très beaux lots à gagner autour du terroir : banaste, jambon, viande de taureaux, places pour la course camarguaise des olives vertes… .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

Come and try your luck at the big local lottery in Mouriès!

L’événement Grand loto du terroir Mouriès a été mis à jour le 2026-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles