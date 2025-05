Grand Loto du Thionville Moselle Handball – Salle du Casino Thionville, 8 juin 2025 14:00, Thionville.

Moselle

Grand Loto du Thionville Moselle Handball Salle du Casino 43 rue de Paris Thionville Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 14:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08

Venez tenter votre chance et soutenir le Thionville Moselle Handball !

18 lots de bons d’achat à gagner, de 50€ à 1000€ !

Buvette sur place avec vente de sandwichs et boissons.

Réservation uniquement via internet.Tout public

Salle du Casino 43 rue de Paris

Thionville 57100 Moselle Grand Est contact@tmhb.fr

English :

Come and try your luck and support Thionville Moselle Handball!

18 voucher prizes to be won, from 50? to 1000?

On-site refreshment bar selling sandwiches and drinks.

Reservations only via Internet.

German :

Versuchen Sie Ihr Glück und unterstützen Sie den Thionville Moselle Handball!

es gibt 18 Gutscheine im Wert von 50 bis 1000 Euro zu gewinnen!

Vor Ort werden Sandwiches und Getränke verkauft.

Reservierungen sind nur über das Internet möglich.

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e sostenete la Pallamano Thionville Moselle!

18 buoni premio in palio, da 50 a 1.000 euro!

Bar di ristoro in loco con panini e bevande.

Prenotazione solo via internet.

Espanol :

¡Ven a probar suerte y apoya al Thionville Moselle Handball!

18 premios en vales de 50 a 1.000 euros

Bar con bocadillos y bebidas.

Reservas únicamente por Internet.

