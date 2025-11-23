GRAND LOTO ET TOMBOLA SOLIDAIRE Villeneuve-lès-Béziers

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Nombreux lots à gagner! Buvette et pâtisserie à la pause.

Venez nombreux à ce loto au profit de l’Association du Syndrome de Lowe. Une tombola sera également organisée.

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

Lots of prizes to be won! Refreshments and pastries at break.

German :

Zahlreiche Preise zu gewinnen! In der Pause gibt es Getränke und Gebäck.

Italiano :

Tanti premi in palio! Rinfresco e dolci durante la pausa.

Espanol :

Muchos premios Refrescos y bollería durante el descanso.

