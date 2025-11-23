GRAND LOTO ET TOMBOLA SOLIDAIRE Villeneuve-lès-Béziers
Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Nombreux lots à gagner! Buvette et pâtisserie à la pause.
Venez nombreux à ce loto au profit de l’Association du Syndrome de Lowe. Une tombola sera également organisée.
Buvette et pâtisseries seront vendus à la pause. .
Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80
English :
Lots of prizes to be won! Refreshments and pastries at break.
German :
Zahlreiche Preise zu gewinnen! In der Pause gibt es Getränke und Gebäck.
Italiano :
Tanti premi in palio! Rinfresco e dolci durante la pausa.
Espanol :
Muchos premios Refrescos y bollería durante el descanso.
