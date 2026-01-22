Grand Loto festif et convivial Salle polyvalente Ingrandes
Grand Loto festif et convivial Salle polyvalente Ingrandes dimanche 8 février 2026.
Grand Loto festif et convivial
Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes Vienne
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Super Loto
Venez vous divertir en essayant de gagner de superbes lots mis en jeu par le Comité des Fêtes d’Ingrandes-Sur-Vienne.
Le lot principal étant un bon cadeau de 1000€ mais vous pouvez également tenter votre chance à la tombola avec son traditionnel airfryer à décrocher !
Restauration (sandwichs et gâteaux) et boissons variées disponibles sur place.
Ouverture des portes à partir de 12h30. .
+33 6 52 12 14 99 comitedesfetesingrandes86220@gmail.com
