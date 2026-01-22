Grand Loto festif et convivial Salle polyvalente Ingrandes

Grand Loto festif et convivial

Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes Vienne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Super Loto

Venez vous divertir en essayant de gagner de superbes lots mis en jeu par le Comité des Fêtes d’Ingrandes-Sur-Vienne.

Le lot principal étant un bon cadeau de 1000€ mais vous pouvez également tenter votre chance à la tombola avec son traditionnel airfryer à décrocher !

Restauration (sandwichs et gâteaux) et boissons variées disponibles sur place.

Ouverture des portes à partir de 12h30. .

Salle polyvalente 86220 Ingrandes-sur-Vienne Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 12 14 99 comitedesfetesingrandes86220@gmail.com

L’événement Grand Loto festif et convivial Ingrandes a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne