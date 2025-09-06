Grand loto Salle Multi-activités Les Sorbiers Glos

Grand loto Salle Multi-activités Les Sorbiers Glos samedi 6 septembre 2025.

Grand loto

Salle Multi-activités Les Sorbiers 579 Chemin de Chambray Glos Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

‘+ de 4000 euros à gagner

+ de 4000 euros à gagner

Spécial bons d’achats

de 20 à 500 euros

Infos et réservations Sybile 06 41 81 48 40

Restauration

Buvette

Sandwichs/ croques Mr/crêpes/gaufres

Sur place avec formule à 20 euros

Samedi

Après-midi début des jeux à 14h

1 euros le carton

Soir, début des jeux à 20h30

3 euros le carton

Dimanche :

Début des jeux à 14h

3 euros le carton

Au profit de l’école de Blangy le Château

Merci pour les enfants

Organisée par l’association APE les enfants de Stéphy .

Salle Multi-activités Les Sorbiers 579 Chemin de Chambray Glos 14100 Calvados Normandie +33 6 41 81 48 40

English : Grand loto

more than 4,000 euros to be won

German : Grand loto

‘+ 4000 Euro zu gewinnen

Italiano :

in palio oltre 4.000 euro

Espanol :

más de 4.000 euros para ganar

L’événement Grand loto Glos a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Terre d’Auge Tourisme