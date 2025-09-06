Grand loto Salle Multi-activités Les Sorbiers Glos

Salle Multi-activités Les Sorbiers 579 Chemin de Chambray Glos Calvados

Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-06 2025-09-07

‘+ de 4000 euros à gagner
Spécial bons d’achats
de 20 à 500 euros
Infos et réservations Sybile 06 41 81 48 40
Restauration
Buvette
Sandwichs/ croques Mr/crêpes/gaufres
Sur place avec formule à 20 euros
Samedi
Après-midi début des jeux à 14h
1 euros le carton
Soir, début des jeux à 20h30
3 euros le carton
Dimanche :
Début des jeux à 14h
3 euros le carton
Au profit de l’école de Blangy le Château
Merci pour les enfants
Organisée par l’association APE les enfants de Stéphy   .

Salle Multi-activités Les Sorbiers 579 Chemin de Chambray Glos 14100 Calvados Normandie +33 6 41 81 48 40 

English : Grand loto

more than 4,000 euros to be won

German : Grand loto

‘+ 4000 Euro zu gewinnen

Italiano :

in palio oltre 4.000 euro

Espanol :

más de 4.000 euros para ganar

