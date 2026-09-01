Informations pratiques

Guewenheim

Grand Loto

21 Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Les pêcheurs de Guewenheim organisent un grand loto avec de nombreux lots en bons d’achat mis en jeu. Ouverture de la salle à 18h. Buvette et petite restauration sur place.

Les pêcheurs de Guewenheim organisent un grand loto avec de nombreux lots en bons d’achat mis en jeu. Ouverture de la salle à 18h. Buvette et petite restauration sur place. .

21 Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 7 66 26 83 52

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English :

The Guewenheim Fishermen’s Association is organizing a big bingo game with many gift certificates up for grabs. The hall opens at 6 p.m. Refreshments and light snacks will be available on site.

L’événement Grand Loto Guewenheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach