Grand Loto Guewenheim
vendredi 18 septembre 2026 · Guewenheim
Informations pratiques
Guewenheim
Grand Loto
21 Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les pêcheurs de Guewenheim organisent un grand loto avec de nombreux lots en bons d’achat mis en jeu. Ouverture de la salle à 18h. Buvette et petite restauration sur place.
Les pêcheurs de Guewenheim organisent un grand loto avec de nombreux lots en bons d’achat mis en jeu. Ouverture de la salle à 18h. Buvette et petite restauration sur place. .
21 Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 7 66 26 83 52
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English :
The Guewenheim Fishermen’s Association is organizing a big bingo game with many gift certificates up for grabs. The hall opens at 6 p.m. Refreshments and light snacks will be available on site.
L’événement Grand Loto Guewenheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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