Grand Loto Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur
Grand Loto Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur dimanche 1 mars 2026.
Grand Loto
Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 13:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Loto humanitaire organisé par l’association des mains pour des sourires d’Aubagne.
Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 57 82 54 v.humanitaire.esi@gmail.com
English : Grand Loto
Humanitarian bingo organized by the association des mains pour des sourires d’Aubagne.
