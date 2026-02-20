Grand Loto Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur

Grand Loto

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 13:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Loto humanitaire organisé par l’association des mains pour des sourires d’Aubagne.

Place Charles de Gaulle Espace cuturel La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 57 82 54 v.humanitaire.esi@gmail.com

English : Grand Loto

Humanitarian bingo organized by the association des mains pour des sourires d’Aubagne.

L’événement Grand Loto La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-02-20 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur