Informations pratiques

Mazeray

Grand Loto – la tribu de GSY

Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

De nombreux lots à gagner !

Partie spéciale : 300 € – ️ Bon d’achat : 600 € – ⭐ Bingo + partie spéciale inclus selon la formule !

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Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 99 20

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English :

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L’événement Grand Loto – la tribu de GSY Mazeray a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge