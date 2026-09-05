AGENDA · Mazeray
Grand Loto – la tribu de GSY Mazeray
samedi 17 octobre 2026 · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Grand Loto – la tribu de GSY
Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
De nombreux lots à gagner !
Partie spéciale : 300 € – ️ Bon d’achat : 600 € – ⭐ Bingo + partie spéciale inclus selon la formule !
.
Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 26 99 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Grand Loto – la tribu de GSY Mazeray a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Mazeray (Charente-Maritime)
- Course MUD GIRL Mazeray 19 septembre 2026
- Super Loto Mazeray 25 septembre 2026
- Marché de Noël Mazeray 6 décembre 2026