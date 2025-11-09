Grand loto Laussonne
Grand loto Laussonne dimanche 9 novembre 2025.
Grand loto
Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Grand loto organisé par les associations du foyer St Jean
Dimanche 9 Novembre dès 14h30 à la salle des fêtes.
Nombreux lots. Sur place goûter et buvette.
Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 11 95
English :
Grand loto organized by the associations of the Foyer St Jean
Sunday November 9 from 2:30 pm at the salle des fêtes.
Many prizes. Snacks and refreshments available.
German :
Großes Lotto, das von den Vereinen des Foyer St Jean organisiert wird
Sonntag, den 9. November ab 14:30 Uhr im Festsaal.
Zahlreiche Lose. Vor Ort Snacks und Getränke.
Italiano :
Lotto organizzato dalle associazioni del Foyer St Jean
Domenica 9 novembre alle 14.30 nella sala del villaggio.
Numerosi premi. Sono disponibili spuntini e rinfreschi.
Espanol :
Lotería organizada por las asociaciones del Foyer St Jean
Domingo 9 de noviembre a las 14h30 en la sala del pueblo.
Numerosos premios. Aperitivos y refrescos disponibles.
