Grand loto

Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Grand loto organisé par les associations du foyer St Jean

Dimanche 9 Novembre dès 14h30 à la salle des fêtes.

Nombreux lots. Sur place goûter et buvette.

.

Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 11 95

English :

Grand loto organized by the associations of the Foyer St Jean

Sunday November 9 from 2:30 pm at the salle des fêtes.

Many prizes. Snacks and refreshments available.

German :

Großes Lotto, das von den Vereinen des Foyer St Jean organisiert wird

Sonntag, den 9. November ab 14:30 Uhr im Festsaal.

Zahlreiche Lose. Vor Ort Snacks und Getränke.

Italiano :

Lotto organizzato dalle associazioni del Foyer St Jean

Domenica 9 novembre alle 14.30 nella sala del villaggio.

Numerosi premi. Sono disponibili spuntini e rinfreschi.

Espanol :

Lotería organizada por las asociaciones del Foyer St Jean

Domingo 9 de noviembre a las 14h30 en la sala del pueblo.

Numerosos premios. Aperitivos y refrescos disponibles.

L’événement Grand loto Laussonne a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal