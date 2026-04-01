Grand loto Route des Lilas Le Monteil-au-Vicomte
Grand loto Route des Lilas Le Monteil-au-Vicomte dimanche 26 avril 2026.
Le Monteil-au-Vicomte
Grand loto
Route des Lilas Gymnase de la FOL Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Ouverture des portes à 12h30.
Nombreux lots lot VTT électrique, barbecue, Air Fryer, paniers garnis, bons d’achats…
4€ le carton, 10€ les trois, 15€ les cinq et 20€ les huit.
Tombola, buvette, pâtisseries et crêpes.
Venez en basket ou chaussures plates pour préserver le sol du gymnase. .
Route des Lilas Gymnase de la FOL Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83
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English : Grand loto
L’événement Grand loto Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Creuse Sud Ouest