Grand loto Salle polyvalente du Bouscarret Maubourguet samedi 11 octobre 2025.

Grand loto

Salle polyvalente du Bouscarret MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

L’incroyable loto de l’amicale des sapeurs pompiers animé par Eric Barbe promet pleins de surprises.

Des lots de folie et une super ambiance.

Sandwichs, grillades, frites, crêpes et buvette sur place.

Salle polyvalente du Bouscarret MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 56 64 91

English :

The incredible fire department lotto hosted by Eric Barbe promises plenty of surprises.

Crazy prizes and a great atmosphere.

Sandwiches, grills, French fries, crêpes and refreshments available.

German :

Das unglaubliche Lotto des Freundeskreises der Feuerwehr, das von Eric Barbe moderiert wird, verspricht viele Überraschungen.

Tolle Preise und eine tolle Stimmung.

Sandwiches, Gegrilltes, Pommes frites, Crêpes und Erfrischungsstände vor Ort.

Italiano :

L’incredibile lotteria dei Vigili del Fuoco, condotta da Eric Barbe, promette di essere piena di sorprese.

Premi pazzeschi e grande atmosfera.

Panini, grigliate, patatine, crêpes e rinfreschi a disposizione.

Espanol :

La increíble lotería de los bomberos, presentada por Eric Barbe, promete estar llena de sorpresas.

Premios locos y un gran ambiente.

Bocadillos, parrilladas, patatas fritas, crepes y refrescos disponibles.

