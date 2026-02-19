GRAND LOTO Le Village Montclar-de-Comminges

GRAND LOTO

GRAND LOTO Le Village Montclar-de-Comminges samedi 25 avril 2026.

GRAND LOTO

Le Village CENTRE Montclar-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 21:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le Comité des fêtes de Montclar de Comminges organise un GRAND LOTO
Grand Loto du comité des fêtes de Montclar de Comminges 16  .

Le Village CENTRE Montclar-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie   mairiedemonclardecommunges@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Montclar de Comminges organizes a BIG LOTO

L’événement GRAND LOTO Montclar-de-Comminges a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE