Grand LOTO

Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 19:15:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Grand LOTO organisé par l’ACCA de Mortagne à la salle polyvalente de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 25 56

English :

Grand LOTO organized by the ACCA de Mortagne at the salle polyvalente in SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

German :

Großes LOTO, organisiert von der ACCA de Mortagne in der Mehrzweckhalle von SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

Italiano :

Grande LOTO organizzato dall’ACCA di Mortagne presso la Salle Polyvalente di SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

Espanol :

Gran LOTO organizado por la ACCA de Mortagne en la Sala Polivalente de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE

