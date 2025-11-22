Grand LOTO Mortagne-sur-Gironde
Grand LOTO Mortagne-sur-Gironde samedi 22 novembre 2025.
Grand LOTO
Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 19:15:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Grand LOTO organisé par l’ACCA de Mortagne à la salle polyvalente de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 25 56
English :
Grand LOTO organized by the ACCA de Mortagne at the salle polyvalente in SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
German :
Großes LOTO, organisiert von der ACCA de Mortagne in der Mehrzweckhalle von SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
Italiano :
Grande LOTO organizzato dall’ACCA di Mortagne presso la Salle Polyvalente di SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
Espanol :
Gran LOTO organizado por la ACCA de Mortagne en la Sala Polivalente de SAINT-FORT-SUR-GIRONDE
