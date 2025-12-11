Grand Loto Salle du Pré Bourru Naves

Grand Loto

Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Grand Loto – Buvette – 5 € le carton ou 20 € les 5 cartons .

Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 04 64 24

English :

L’événement Grand Loto Naves a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze