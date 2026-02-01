Grand Loto Ney

Grand Loto

Salle du Briska Ney Jura

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:30:00

fin : 2026-02-22 19:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Grand loto avec Ben, organisé par l’association la Tour d’Otton de Montrond. 2 parties spéciales, gros lot 800 €. Buvette et pâtisseries. Ouverture des portes 12 h 30. .

Salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 36 74 86

English : Grand Loto

