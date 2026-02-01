Grand Loto Ney
Grand Loto Ney dimanche 22 février 2026.
Grand Loto
Salle du Briska Ney Jura
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 12:30:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Grand loto avec Ben, organisé par l’association la Tour d’Otton de Montrond. 2 parties spéciales, gros lot 800 €. Buvette et pâtisseries. Ouverture des portes 12 h 30. .
Salle du Briska Ney 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 36 74 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand Loto
L’événement Grand Loto Ney a été mis à jour le 2026-02-08 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA