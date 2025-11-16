Grand loto Proval

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

L’association des professionnels de la Vallée de la Bruche Proval vous invite à son grand loto ! De nombreux lots à gagner. Venez tenter votre chance ! 2 parties enfants pour le -12 ans gratuites. Petite restauration et buvette sur place. 1 carton 5€ 4 cartons 15€ .

166 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 7 56 80 69 98

L’événement Grand loto Proval La Broque a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche