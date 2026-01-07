Grand LOTO PROVENÇAL Montségur-sur-Lauzon
Grand LOTO PROVENÇAL Montségur-sur-Lauzon dimanche 22 février 2026.
Salle des Fêtes Jean GIONO Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
selon Nombre Cartons
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
2026-02-22
Loto Traditionnel avec produits régionaux
Salle des Fêtes Jean GIONO Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 74 84 escolodilavando@gmail.com
English :
Traditional bingo with regional products
L’événement Grand LOTO PROVENÇAL Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes