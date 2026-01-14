Grand loto Salle Schuman Rohrbach-lès-Bitche

Grand loto

Salle Schuman Rue des sports Rohrbach-lès-Bitche Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 12:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

2ème grand Loto organisé par l’association des parents d’élèves de l’école de Rohrbach-lès-Bitche.

Nombreux lots à gagner

Buvette et restauration sur place tout au long de l’événement.

Places limitées, réservation par SMS au 06 73 07 01 75 ou au 07 71 55 45 96.

Ouverture des portes à 12h. Début des jeux à 14h.Tout public

Salle Schuman Rue des sports Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est +33 6 73 07 01 75

English :

2nd Loto organized by the Rohrbach-lès-Bitche school parents’ association.

Numerous prizes to be won

Refreshments and food available throughout the event.

Places are limited, so book by SMS on 06 73 07 01 75 or 07 71 55 45 96.

Doors open at 12pm. Games start at 2pm.

