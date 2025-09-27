GRAND LOTO Salle des fêtes Emilien Ventre Rousset

Samedi 27 septembre 2025 de 15h à 18h. Salle des fêtes Emilien Ventre Salle des fêtes Emilien Ventre Boulevard de la Cairanne Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 30 EUR

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

Grand loto organisé par la villa Sébiki (Le Club des Six) et Sourires Partagés ! Les bénéfices soutiendront les 7 colocataires dans leurs projets et activités qui leur tiennent à cœur.

L’association Le Club des Six, qui propose des colocations pour personnes en situation de handicap, organise un grand loto en partenariat avec l’association Sourires Partagés, engagée dans la solidarité à travers des activités culturelles, sportives et sociales. Cet événement sera l’occasion de faire découvrir l’action du Club des Six et de mettre en lumière les colocataires en situation de handicap, autour d’un moment chaleureux, convivial et empreint de joie et de bienveillance. Les portes ouvriront dès 14h00 afin que chacun puisse s’installer confortablement, puis le loto débutera à 15h00. Une pause sera prévue à la moitié du jeu pour permettre à tous de se détendre et de profiter des stands. En plus du loto et de ses magnifiques lots à remporter, une buvette ainsi qu’une vente de pâtisseries maison et de petites restaurations salées (pizzas, sandwiches, chips,…) seront proposées, afin de répondre aux envies de chacun. Les bénéfices permettront de financer les projets et activités qui tiennent à cœur aux 7 colocataires de la Villa Sébiki. .

English :

Grand loto organized by Villa Sébiki (Le Club des Six) and Sourires Partagés! Proceeds will support the 7 housemates in their projects and activities.

German :

Großes Lotto, organisiert von der Villa Sébiki (Le Club des Six) und Sourires Partagés! Der Gewinn wird die 7 Mitbewohner bei ihren Projekten und Aktivitäten, die ihnen am Herzen liegen, unterstützen.

Italiano :

Grande lotteria organizzata da Villa Sébiki (Le Club des Six) e Sourires Partagés! Il ricavato andrà a sostenere i 7 coinquilini nei loro progetti e attività che stanno loro a cuore.

Espanol :

¡Gran lotería organizada por Villa Sébiki (Le Club des Six) y Sourires Partagés! La recaudación se destinará a apoyar a los 7 compañeros de casa en sus proyectos y actividades más queridos.

