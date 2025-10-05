GRAND LOTO Salle Étoile de jade Saint-Brevin-les-Pins

GRAND LOTO Salle Étoile de jade Saint-Brevin-les-Pins dimanche 5 octobre 2025.

GRAND LOTO

Salle Étoile de jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Grand Loto

Animé par Anthony et Olivia

au profit de la Fédération des Malades et HandicapéA

Ouverture des portes 12h

3€ la carte

8€ les 3 cartes

15€ les 6 cartes

18€ les 8 cartes

20€ les 10 cartes

3000€ de lots dont 1 Bon d’achat de 700€ + un lot surpirse

Pâtisserie / Bar / Sandwich .

Salle Étoile de jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 94 47 fmh44ul@yahoo.fr

