GRAND LOTO Salle Étoile de jade Saint-Brevin-les-Pins
GRAND LOTO Salle Étoile de jade Saint-Brevin-les-Pins dimanche 5 octobre 2025.
GRAND LOTO
Salle Étoile de jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Grand Loto
Animé par Anthony et Olivia
au profit de la Fédération des Malades et HandicapéA
Ouverture des portes 12h
3€ la carte
8€ les 3 cartes
15€ les 6 cartes
18€ les 8 cartes
20€ les 10 cartes
3000€ de lots dont 1 Bon d’achat de 700€ + un lot surpirse
Pâtisserie / Bar / Sandwich .
Salle Étoile de jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 94 47 fmh44ul@yahoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement GRAND LOTO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Saint Brevin