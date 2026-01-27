Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche
Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche vendredi 30 janvier 2026.
Grand Loto
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Une animation loto touristique est un moment convivial où habitants et visiteurs se rassemblent pour jouer au loto. Dans une ambiance chaleureuse,
.
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 67 11 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A tourist lotto event is a convivial moment when locals and visitors gather to play lotto. In a warm and friendly atmosphere,
L’événement Grand Loto Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme