Grand loto Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

Grand loto

Salle Bernard Coulon 31 rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Grand Loto du SCSP Football le 13 février à St-Pourçain-sur-Sioule ! Nombreux lots électroménager, bons d’achat, high-tech, panier garni…. Restauration & buvette sur place. Partie enfants.

Salle Bernard Coulon 31 rue de Champ Feuillet Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 59 74 91

English :

SCSP Football Grand Loto on February 13 in St-Pourçain-sur-Sioule! Lots of prizes: household appliances, vouchers, high-tech, gift baskets…. Catering & refreshments on site. Children’s section.

