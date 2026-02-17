Grand loto solidaire Centre social Espace de la Grange-aux-Bois Metz

Grand loto solidaire

Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 Rue de Mercy Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Comité 57 de France Parkinson est heureux de vous inviter à une soirée (sur inscription) placée sous le signe de la chance et de la solidarité.

Grâce à l’organisation du Lions Club Metz Doyen, ce grand loto solidaire est une occasion précieuse de mettre en lumière notre combat et de soutenir les actions de notre Comité en Moselle. Venez nombreux pour partager un moment de convivialité et nous aider à faire bouger les choses.

Ce qui vous attend plus de 1300 € de dotations Des bons d’achat de 700 €, 200 €, 150 €, 100 € et de nombreux autres lots !

Invitées d’honneur Nous aurons le plaisir d’accueillir les Reines de la Mirabelle.

Côté buffet Buvette et petite restauration sur place pour passer une soirée gourmande.Tout public

.

Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 Rue de Mercy Metz 57070 Moselle Grand Est +33 7 62 13 52 26 comite57@franceparkinson.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité 57 of France Parkinson is delighted to invite you to an evening of good fortune and solidarity (registration required).

Thanks to the organization of the Metz Doyen Lions Club, this big solidarity lottery is a precious opportunity to highlight our fight and support the actions of our Committee in Moselle. Come one, come all to share a moment of conviviality and help us make a difference.

What you can expect: over 1,300 ? in prizes: Vouchers worth 700 ?, 200 ?, 150 ?, 100 ? and many other prizes!

Guests of honor: We’ll be delighted to welcome the Reines de la Mirabelle.

Buffet service: Refreshment bar and snacks on site for a gourmet evening.

L’événement Grand loto solidaire Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ