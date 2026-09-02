Grand Loto spectacle Espace de l’Huveaune La Penne-sur-Huveaune

Informations pratiques

La Penne-sur-Huveaune

Grand Loto spectacle

Dimanche 4 octobre 2026 de 14h à 18h30. Espace de l’Huveaune Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Grand loto et concert gypsy.

L’Association Tous Unie vous donne rendez-vous à La Penne-sur-Huveaune pour un grand loto organisé au profit de Gabyn, enfant en situation de handicap. Une journée festive pour une belle cause !Familles

Une journée de fête, de musique et de solidarité.

Ouverture des portes dès 12 h.

14 h Concert Gypsy avec Giovanni & Gilles.

15 h Début du loto.



De très beaux lots à gagner !

Séjour, télévisions LED, tablette tactile, ordinateur portable, Air Fryer, brasero, salon de jardin, Robot Ninja, plancha…

Bingo bon d’achat de 1 000 €

Tombola télévision QLED

+ Tirage surprise à la mi-temps !



Les bénéfices de cette journée permettront d’aider Gabyn et sa famille, notamment pour améliorer son quotidien et participer au financement de matériel adapté, de soins et de ses projets.

Venez nombreux pour Gabyn ! .

Espace de l’Huveaune Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune 13821 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Big Bingo Night and Gypsy Concert.

The Tous Unie Association invites you to La Penne-sur-Huveaune for a big bingo night organized to benefit Gabyn, a child with a disability. A festive day for a great cause!

L’événement Grand Loto spectacle La Penne-sur-Huveaune a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile