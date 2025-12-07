Grand Loto Téléthon Place du Marché Graveson
Grand Loto Téléthon Place du Marché Graveson dimanche 7 décembre 2025.
Grand Loto Téléthon
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 15h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Animations pour le Téléthon à Graveson.
Grand Loto Solidaire à l’Espace Culturel.
De nombreux lots à gagner ! Grâce à la générosité des associations et entreprises gravesonnaises ! .
Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 71 05
Animations for the Telethon in Graveson.
