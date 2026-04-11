Valigny

Grand loto

Valigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Grand loto organisé par Les Berges de l’Auron, avec ouverture des portes à 13h et début des parties à 14h. Buvette, sandwichs, gâteaux et crêpes sur place.

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Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 16 29 93 g.boizat@orange.fr

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English :

Grand loto organized by Les Berges de l’Auron, with doors opening at 1pm and games starting at 2pm. Refreshments, sandwiches, cakes and crêpes available.

L’événement Grand loto Valigny a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme