Grand loto Valigny
Grand loto Valigny samedi 11 avril 2026.
Valigny
Grand loto
Valigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Grand loto organisé par Les Berges de l’Auron, avec ouverture des portes à 13h et début des parties à 14h. Buvette, sandwichs, gâteaux et crêpes sur place.
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Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 16 29 93 g.boizat@orange.fr
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English :
Grand loto organized by Les Berges de l’Auron, with doors opening at 1pm and games starting at 2pm. Refreshments, sandwiches, cakes and crêpes available.
L’événement Grand loto Valigny a été mis à jour le 2026-04-08 par Montluçon Tourisme