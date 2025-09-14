Grand loto Traverse Butavent Vinsobres
Grand loto Traverse Butavent Vinsobres dimanche 14 septembre 2025.
Grand loto
Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
8 parties 2 quines 1 carton plein 9ème partie carton plein
1 carton 5€ 3 cartons 10€ 5 cartons 15€ 7 cartons 20€
Gros lot d’une valeur de 150€ en bon d’achats
Bons d’achat, bons repas, lots divers, bouteilles de vin
.
Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 31
English :
8 games: 2 quines 1 full card: 9th game full card
1 box 5? 3 boxes 10? 5 boxes 15? 7 boxes 20?
Grand prize worth 150? in vouchers
Vouchers, meal vouchers, various prizes, bottles of wine
German :
8 Spiele 2 Quines 1 volle Karte 9. Spiel volle Karte
1 Karton 5? 3 Kartons 10 ? 5 Kartons 15 ? 7 Kartons 20?
Hauptpreis in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von 150?
Einkaufsgutscheine, Essensgutscheine, verschiedene Preise, Weinflaschen
Italiano :
8 partite: 2 quines 1 carta intera: 9a partita carta intera
1 carta 5? 3 carte 10? 5 caselle 15? 7 scatole 20?
Gran premio di 150? buoni acquisto
Buoni, buoni pasto, premi vari, bottiglie di vino
Espanol :
8 partidas: 2 quines 1 full card: 9ª partida full card
1 carta 5? 3 cartas 10? 5 casillas ¿15? 7 cajas 20?
Gran premio de 150? en vales
Vales, vales de comida, premios varios, botellas de vino
L’événement Grand loto Vinsobres a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale