Grand loto Traverse Butavent Vinsobres

Grand loto Traverse Butavent Vinsobres dimanche 14 septembre 2025.

Grand loto

Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

8 parties 2 quines 1 carton plein 9ème partie carton plein

1 carton 5€ 3 cartons 10€ 5 cartons 15€ 7 cartons 20€

Gros lot d’une valeur de 150€ en bon d’achats

Bons d’achat, bons repas, lots divers, bouteilles de vin

Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 31

English :

8 games: 2 quines 1 full card: 9th game full card

1 box 5? 3 boxes 10? 5 boxes 15? 7 boxes 20?

Grand prize worth 150? in vouchers

Vouchers, meal vouchers, various prizes, bottles of wine

German :

8 Spiele 2 Quines 1 volle Karte 9. Spiel volle Karte

1 Karton 5? 3 Kartons 10 ? 5 Kartons 15 ? 7 Kartons 20?

Hauptpreis in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von 150?

Einkaufsgutscheine, Essensgutscheine, verschiedene Preise, Weinflaschen

Italiano :

8 partite: 2 quines 1 carta intera: 9a partita carta intera

1 carta 5? 3 carte 10? 5 caselle 15? 7 scatole 20?

Gran premio di 150? buoni acquisto

Buoni, buoni pasto, premi vari, bottiglie di vino

Espanol :

8 partidas: 2 quines 1 full card: 9ª partida full card

1 carta 5? 3 cartas 10? 5 casillas ¿15? 7 cajas 20?

Gran premio de 150? en vales

Vales, vales de comida, premios varios, botellas de vino

