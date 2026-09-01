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AGENDA · Vinsobres

Grand loto Traverse Butavent Vinsobres

dimanche 13 septembre 2026 · Traverse Butavent · Vinsobres

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Traverse Butavent
Adresse
Salle polyvalente
Ville
26110 Vinsobres
Département
Drôme
Tarif

Vinsobres

Grand loto

Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Le Temps de Vivre organise son grand loto
8 parties 2 quines 1 carton plein
9ème partie carton plein

Gros lot d’une valeur de 150€ en bon d’achats (bon d’achats, bons repas, lots divers, bouteilles de vin…)

Tirage traditionnel sans ordinateur
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Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 31 

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English :

Le Temps de Vivre is hosting its big bingo tournament
8 rounds: 2 quines 1 full house
9th round: full house

Grand prize worth 150? in gift certificates (gift certificates, meal vouchers, assorted prizes, bottles of wine…)

Traditional drawing without a computer

L’événement Grand loto Vinsobres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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