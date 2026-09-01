Grand loto Traverse Butavent Vinsobres
dimanche 13 septembre 2026 · Traverse Butavent · Vinsobres
Informations pratiques
Vinsobres
Grand loto
Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Temps de Vivre organise son grand loto
8 parties 2 quines 1 carton plein
9ème partie carton plein
Gros lot d’une valeur de 150€ en bon d’achats (bon d’achats, bons repas, lots divers, bouteilles de vin…)
Tirage traditionnel sans ordinateur
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Traverse Butavent Salle polyvalente Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 31
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English :
Le Temps de Vivre is hosting its big bingo tournament
8 rounds: 2 quines 1 full house
9th round: full house
Grand prize worth 150? in gift certificates (gift certificates, meal vouchers, assorted prizes, bottles of wine…)
Traditional drawing without a computer
L’événement Grand loto Vinsobres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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