Grand marché animé Gamaches
Grand marché animé Gamaches samedi 28 mars 2026.
Grand marché animé
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ambiance champêtre et conviviale.
Avec Guillaume Pruvost à l’accordéon
Ambiance champêtre et conviviale.
Avec Guillaume Pruvost à l’accordéon .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 mairie@gamaches.fr
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English :
A friendly country atmosphere.
With Guillaume Pruvost on accordion
L’événement Grand marché animé Gamaches a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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