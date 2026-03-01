Grand marché animé Notre-Dame-de-l’Osier
Grand marché animé Notre-Dame-de-l’Osier mardi 31 mars 2026.
Grand marché animé
Jardin de Bon Rencontre Notre-Dame-de-l’Osier Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 17:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Dès 17h grand marché avec productrices et producteurs locaux, buvette et restauration. Ateliers Langues inversées pour découvrir joyeusement les langues parlées à Tero Loko. Concert de Desert Street Oriental Beats à 19h30.
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Jardin de Bon Rencontre Notre-Dame-de-l’Osier 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@teroloko.com
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English :
From 5pm, large market with local producers, refreshments and food. Reverse Languages workshops to discover the languages spoken in Tero Loko. Concert by Desert Street Oriental Beats at 7:30pm.
L’événement Grand marché animé Notre-Dame-de-l’Osier a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère