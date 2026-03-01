Grand marché animé

Jardin de Bon Rencontre Notre-Dame-de-l’Osier Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 17:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Dès 17h grand marché avec productrices et producteurs locaux, buvette et restauration. Ateliers Langues inversées pour découvrir joyeusement les langues parlées à Tero Loko. Concert de Desert Street Oriental Beats à 19h30.

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Jardin de Bon Rencontre Notre-Dame-de-l’Osier 38470 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@teroloko.com

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English :

From 5pm, large market with local producers, refreshments and food. Reverse Languages workshops to discover the languages spoken in Tero Loko. Concert by Desert Street Oriental Beats at 7:30pm.

L’événement Grand marché animé Notre-Dame-de-l’Osier a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère