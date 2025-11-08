Grand marché artisanal nocturne Rue du Presbytère Munster

Grand marché artisanal nocturne Rue du Presbytère Munster samedi 8 novembre 2025.

Grand marché artisanal nocturne

Rue du Presbytère Collégiale St Nicolas Munster Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le grand marché artisanal nocturne vous donnera l’occasion de découvrir de nombreuses créations et préparer vos cadeaux pour les fêtes.

Vous êtes également conviés à la balade autour de la collégiale St Nicolas.

L’opportunité de découvrir ce magnifique monument datant du XIIIè siècle.Tout public

0 .

Rue du Presbytère Collégiale St Nicolas Munster 57670 Moselle Grand Est

English :

The large night-time craft market will give you the opportunity to discover numerous creations and prepare your gifts for the festive season.

You’re also invited to take a stroll around the collegiate church of St Nicolas.

The opportunity to discover this magnificent 13th-century monument.

German :

Auf dem großen nächtlichen Kunsthandwerksmarkt haben Sie die Gelegenheit, zahlreiche Kreationen zu entdecken und Ihre Geschenke für die Feiertage vorzubereiten.

Sie sind auch zu einem Spaziergang rund um die Stiftskirche St Nicolas eingeladen.

Sie haben die Gelegenheit, dieses wunderschöne Bauwerk aus dem 13.

Italiano :

Il grande mercato notturno dell’artigianato vi darà l’opportunità di scoprire una vasta gamma di creazioni e di preparare i vostri regali per le festività.

Siete inoltre invitati a fare una passeggiata nella collegiata di San Nicola.

È l’occasione per scoprire questo magnifico monumento del XIII secolo.

Espanol :

El gran mercado nocturno de artesanía le dará la oportunidad de descubrir una amplia gama de creaciones y preparar sus regalos para las fiestas.

También le invitamos a pasear por la colegiata de San Nicolás.

Es la ocasión de descubrir este magnífico monumento del siglo XIII.

L’événement Grand marché artisanal nocturne Munster a été mis à jour le 2025-08-31 par OT DU PAYS SAULNOIS