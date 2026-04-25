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GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Jardin-verger Conservatoire Assat

GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Jardin-verger Conservatoire Assat

GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Jardin-verger Conservatoire Assat dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Jardin-verger Conservatoire

Adresse : 3 bis Route du Bois

Ville : 64510 Assat

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Assat

GRAND MARCHÉ AUX PLANTS

Jardin-verger Conservatoire 3 bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

La grande vente de plants de légumes, vivaces et aromatiques du Jardin-verger Conservatoire arrive à grands pas…
Avec la présence de producteurs passionnés Chez Constance, Les Jardins des Confluences et Le Conservatoire des Légumes Anciens (CLAB)
Vous pourrez aussi rencontrer d’autres producteurs et artisans locaux
• Elise Les Jardins du Mélilot (semences)
• Gloria (biscuits bio)
• Joseph Trouillet (charcuterie)
• Julien Clament (miel)
• Laetitia Josset (produits laitiers de brebis)
• Amandine Laroche ADMA (bijoux)
• Didier Cadiran (paniers en osier)   .

Jardin-verger Conservatoire 3 bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39  jardinverger64@gmail.com

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English : GRAND MARCHÉ AUX PLANTS

L’événement GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Assat a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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