GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Jardin-verger Conservatoire Assat
GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Jardin-verger Conservatoire Assat dimanche 10 mai 2026.
Assat
GRAND MARCHÉ AUX PLANTS
Jardin-verger Conservatoire 3 bis Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
La grande vente de plants de légumes, vivaces et aromatiques du Jardin-verger Conservatoire arrive à grands pas…
Avec la présence de producteurs passionnés Chez Constance, Les Jardins des Confluences et Le Conservatoire des Légumes Anciens (CLAB)
Vous pourrez aussi rencontrer d’autres producteurs et artisans locaux
• Elise Les Jardins du Mélilot (semences)
• Gloria (biscuits bio)
• Joseph Trouillet (charcuterie)
• Julien Clament (miel)
• Laetitia Josset (produits laitiers de brebis)
• Amandine Laroche ADMA (bijoux)
• Didier Cadiran (paniers en osier) .
Jardin-verger Conservatoire 3 bis Route du Bois Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 57 93 39 jardinverger64@gmail.com
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English : GRAND MARCHÉ AUX PLANTS
L’événement GRAND MARCHÉ AUX PLANTS Assat a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay