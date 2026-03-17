Grand marché aux puces 28e édition

Rue des castors Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

28ème édition du grand marché aux puces dans les rues de la commune, buvette et petite restauration tout au long de la journée

L’Amicale des Donneurs de sang Bénévoles de Muttersholtz organise le traditionnel marché aux puces dans les rues du village à partir de 7h.

Le prix de l’emplacement pour les particuliers s’élève à 14 € pour 5m +5 € de caution rendue si l’emplacement est propre le soir après rangement. Pas d’inscription le jour même.

Tout au long de la journée, restauration ambulante exclusivement assurée par les organisateurs café, viennoiseries, bretzels, sandwichs, grillades, frites, pâtisseries, crêpes, boissons, bière pression … De quoi régaler tout le monde.

Plus d’hésitation venez exposer, venez faire des affaires ! 0 .

Rue des castors Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 41 60 21 11 karinestephan@free.fr

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English :

28th edition of the large flea market in the streets of the commune, refreshments and snacks throughout the day

L’événement Grand marché aux puces 28e édition Muttersholtz a été mis à jour le 2026-03-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme